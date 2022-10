GALLIPOLI- La guardia costiera di Gallipoli ha partecipato al “Meeting Difesa donna” tenutosi a Lecce. Un evento socioculturale e di difesa, pensato a favore delle donne e organizzato da un team di professionisti, associazioni ed esperti che hanno messo a disposizione la propria competenza per sensibilizzare e promuovere azioni di contrasto alla violenza sulle donne.

Ad arricchire l’evento l’intervento del pm presso la Procura della Repubblica di Lecce Luigi Mastroniani sul difficile inquadramento nell’ordinamento nazionale ed europeo e sulle misure di prevenzione tra le esigenze di tutela della donna come forma di repressione della pericolosità sociale. Il personale femminile della guardia costiera, sempre più coinvolto in attività operative nell’ambito dei controlli di polizia ambientale e pesca, è stato informato e formato anche mediante attività pratiche, tattiche e tecniche di difesa personale e prese di controllo dell’aggressore utili a fronteggiare situazioni di criticità emergenti durante lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Un mental coach ha invece rappresentato alcune tecniche semplici ed efficaci volte all’apprendimento di componenti psicologiche fondamentali per la gestione delle proprie emozioni in condizioni di stress. Il personale femminile della guardia costiera di Gallipoli grazie a questa iniziativa ha colto l’occasione per acquisire alcune nozioni necessarie a far fronte ad eventuali situazioni di rischio, in cui il controllo della distanza di sicurezza personale e l’apprendimento di tecniche incisive sono elementi chiave, per un’efficace autodifesa, che ha lo scopo di sapersi proteggere sempre con spirito civico e nel pieno rispetto delle leggi italiane.