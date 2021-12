FRANCAVILLA FONTANA – Mascherina nel centro storico, sempre e comunque. All’aperto o al chiuso, poco conta. Come già visto in altri Comuni e interpretando fondamentalmente le linee guida nazionali, anche a Francavilla Fontana arrivano, via ordinanza firmata dal sindaco Antonello Denuzzo, nuove restrizioni in vista del Natale. Nessun lockdown, chiaramente, ma, da domani mattina, sarà obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto in alcune piazze o strade della Città degli Imperiali.

L’ordinanza

Dalle 8 di venerdì 24 dicembre e fino alla mezzanotte del 9 gennaio 2022, fatta salva diversa disposizione normativa che dovesse nel frattempo intervenire:

È sempre fatto obbligo di indossare le mascherine chirurgiche o di comunità, ovvero mascherine monouso lavabili, anche auto-prodotte, purché idonee, nelle seguenti vie/piazze ricomprese nel territorio del Comune di Francavilla Fontana:

piazza Umberto I;

piazza Dante;

tutte le vie comprese nel centro storico individuato nella zona compresa fra via Barbara Forleo, Corso Umberto I e Corso Garibaldi in continuazione con via Crispi;

viale Vincenzo Lilla;

via Roma;

via Regina Elena;

via Capitano Di Castri.

L’obbligo di cui al precedente punto 1 non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e per chi ha motivi di salute non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. Sono esentati dal predetto obbligo anche coloro che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone.

L’obbligo sussiste in ogni caso sull’intero territorio comunale in tutte le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, come previsto dalle vigenti ordinanze del ministero della Salute in materia.