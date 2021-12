TARANTO- Dal 21 dicembre 2021 diventa operativa l’ordinanza del commissario prefettizio Vincenzo Cardellicchio: in 26 strade del centro storico di Taranto e dello shopping, sarà obbligatorio calzare le mascherine anche all’aperto. Le mascherine saranno obbligatorie fino al 9 gennaio 2022, anche in assenza di casi di assembramenti e prescindendo da ogni riferimento alla distanza interpersonale. Per i trasgressori multe da 400 a mille euro.

Il provvedimento è stato pensato specificatamente per queste settimane di feste natalizie per rallentare i contagi anche in zona bianca e in mancanza di specifiche prescrizioni.

Le strade in cui è obbligatoria la mascherina all’aperto a Taranto