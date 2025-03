Nutripiatto presentato al Ministero: educazione alimentare contro obesità infantile

È stato presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il progetto Nutripiatto, un’iniziativa concreta per insegnare ai bambini e alle famiglie come costruire pasti equilibrati e promuovere una corretta educazione alimentare.

Il programma, realizzato da Nestlé con il contributo scientifico dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps), si è già diffuso in migliaia di scuole grazie a materiali educativi, schede didattiche e attività ludico-formative. La sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti ha lodato l’iniziativa come «uno strumento prezioso per favorire scelte consapevoli e contrastare stili di vita scorretti sin dalla giovane età».

Secondo l’ultimo rapporto dell’OMS, in Italia il 29% dei bambini tra i 6 e i 10 anni è in sovrappeso, dato che rende l’educazione alimentare una priorità.

Il presidente e CEO di Nestlé Italia, Marco Travaglia, ha evidenziato: «Le buone abitudini si costruiscono da piccoli. Il riconoscimento di Nutripiatto ci spinge a rafforzare il nostro impegno per la salute delle nuove generazioni».

Laura De Gara, presidente del corso di laurea magistrale in Scienze dell’Alimentazione all’Università Campus Bio-Medico di Roma, ha sottolineato il valore educativo del progetto: «Nutripiatto aiuta a riscoprire pasti vari e bilanciati, rispettando stagionalità e tradizione».

Anche il presidente della Sipps, Giuseppe Di Mauro, ha rimarcato: «I pediatri hanno un ruolo chiave e Nutripiatto è un valido supporto per le famiglie e la salute dei bambini».

Grazie alla nuova collaborazione con WeSchool e al percorso Nutripiatto Storytime, il progetto si evolverà con strumenti game-based, storytelling e role play, offrendo formazione certificata ai docenti per portare l’educazione alimentare in classe in modo innovativo e coinvolgente.

Le tappe principali di Nutripiatto

• 2018: Nasce la prima Guida Nutripiatto per pasti equilibrati.

• 2019: Edizione 2.0 con concetti di porzione e frequenza alimentare.

• 2020: Edizione speciale con ricette della tradizione italiana a misura di bambino.

• 2021: Lancio della guida dedicata alla colazione con tovaglietta educativa.

• 2022: Guida per la scuola con materiali didattici per insegnanti e famiglie.

• 2023:Nutripiatto in movimento, guida per alimentazione e sport.

Con il supporto istituzionale e il continuo aggiornamento, Nutripiatto si conferma uno strumento fondamentale per educare i più piccoli alla salute e alla consapevolezza alimentare.

