Nuovo waterfront di Bari Vecchia: ultimata la scogliera e lavori in corso per il Museo del Mare

Bari Importanti novità emergono dal cantiere del Waterfront di Bari Vecchia, un progetto ambizioso che mira a riqualificare un tratto di costa di grande valore storico e paesaggistico.

Il Comune di Bari ha annunciato il completamento dei lavori per la realizzazione della nuova imponente scogliera a difesa del molo Sant’Antonio e l’avanzamento spedito dei lavori per il nuovo edificio panoramico che ospiterà il Museo del Mare di Bari (Mu.Ma.B.).

La mastodontica scogliera, lunga 453 metri e composta da circa 140.000 tonnellate di scogli, è stata completata dopo un complesso intervento iniziato nell’ottobre 2023.

Questa infrastruttura marittima garantirà una maggiore sicurezza e fruibilità del molo Sant’Antonio, proteggendo la costa dalle mareggiate e creando nuove opportunità di interazione tra la città e il mare.

Parallelamente, prosegue la costruzione del nuovo edificio che sorgerà al posto della vecchia struttura degli anni ’90. Questo spazio polifunzionale, destinato a museo del mare e attività turistico-ricettive, si propone di diventare un nuovo polo di attrazione culturale e ricreativo per la città.

Entro luglio 2025 è prevista la conclusione dei lavori strutturali, con il 50% delle fondazioni e della struttura portante in acciaio già realizzato, così come metà degli elementi resistenti in calcestruzzo. Nelle prossime settimane inizierà anche la costruzione della scala sul lato est dell’edificio, concepita come ulteriore spazio espositivo con inediti affacci panoramici sulla città.

Un elemento distintivo del progetto è la copertura dell’edificio, pensata come un’ampia area panoramica da cui si potrà godere di una vista esclusiva sul lungomare e sul mare. Il prospetto verso il Porto Vecchio sarà invece caratterizzato da ampie vetrate, creando una permeabilità visiva e una connessione diretta con la città.

L’assessore alla Cura del Territorio ha espresso grande soddisfazione per l’avanzamento dei lavori, sottolineando come il nuovo waterfront rappresenterà un “perfetto mix tra storia, tradizione e funzionalità”. L’obiettivo è valorizzare gli spazi esistenti, ampliarne le funzioni e renderli ancora più attrattivi, offrendo ai baresi e ai turisti nuove opportunità di fruizione del mare e del paesaggio urbano.

Nei prossimi mesi si procederà con la realizzazione di pontili modulari a nord del molo, garantendo un accesso diretto al nuovo Museo del Mare dalla passeggiata del lungomare storico. Questo intervento completerà la riqualificazione del bordo architettonico della banchina e della massicciata frangiflutti, riorganizzando gli spazi e migliorando la fruibilità dell’intera area.

Il progetto di riqualificazione del Waterfront di Bari Vecchia, finanziato con un investimento di oltre 10 milioni di euro, si configura come un’iniziativa strategica per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della città, valorizzando il patrimonio storico-artistico e creando nuove opportunità legate al tempo libero e alla mobilità sostenibile.

