Per la ventunesima volta nella sua storia ed appena quattro anni dopo l’ultimo restyling, il Potenza ha cambiato il proprio stemma. Un cambiamento che per certi versi potremmo quasi definire radicale, ma che non ha convinto a pieno tutti i tifosi lucani. Cambia la figura del leone, con quello attuale che appare esteticamente più british rispetto ai precedenti. Spariscono sia le strisce che l’anno di nascita della società, ed il logo tornerà ad avere una forma differente dall’ovale che aveva contraddistinto l’ultimo decennio. Lo stemma attuale presenta uno scudo per metà rosso e per metà blu, con in alto la scritta “Potenza Calcio” ed al centro il leone stilizzato di colore giallo, stessa tonalità che ne colora il bordo.

IL NUOVO STEMMA DEL POTENZA CALCIO



IL VECCHIO STEMMA DEL POTENZA CALCIO