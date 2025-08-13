Nuovo rinforzo per l’Heraclea: ufficiale Farès Ben Rahem

L’ASD Heraclea Calcio ha ufficializzato l’ingaggio di Farès Ben Rahem, esterno franco-tunisino classe 2007, proveniente dal settore giovanile dell’AS Saint-Étienne. Giocatore dotato di tecnica e dinamismo, Ben Rahem si distingue per un’ottima capacità di unire qualità e quantità, mostrando una maturità calcistica sorprendente per la sua età.

La società esprime grande fiducia nel nuovo innesto, convinta che il giovane talento saprà offrire un contributo importante alla stagione e regalare soddisfazioni ai tifosi.

