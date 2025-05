Nuovo piano strategico di Cassa Centrale: focus su crescita e digitalizzazione, i numeri di Puglia e Basilicata

Il Gruppo Cassa Centrale ha approvato l’aggiornamento del Piano Strategico per il triennio 2025–2027, condividendolo con le Banche affiliate e le Società controllate durante le Assemblee Territoriali. Il nuovo Piano ribadisce la centralità della cooperazione, della relazione con Soci e Clienti e della presenza nei territori, soprattutto in un contesto in cui molti istituti bancari riducono la rete fisica.

In Puglia e Basilicata, dove il Gruppo è attivo con 7 Banche affiliate e 72 filiali in 60 Comuni, sono previste crescite significative: i crediti performing dovrebbero raggiungere 2,7 miliardi di euro (+2,3% medio annuo), mentre la raccolta indiretta punta a 1,2 miliardi (+5,3% CAGR). La raccolta diretta è attesa a 4 miliardi (+1,3% CAGR).

Queste le 7 Banche di Credito Cooperativo in Puglia e Basilicata aderenti: BCC Alberobello,BCC Alta Murgia, BCC Cassano delle, BCC Conversano, BCC Locorotondo Cassa Rurale e Artigiana, BCC San Giovanni Rotondo, BCC San Marzano.

Nel piano, in Puglia:

-Gli impieghi sono previsti in crescita fino a raggiungere € 2,7 miliardi.

-La raccolta diretta attesa e’ pari a € 4,0 miliardi (+1,3%).

-La raccolta indiretta è prevista in aumento a € 1,2 miliardi (+5,3%), confermando la centralità del segmento nel processo di diversificazione dei ricavi.

Nel 2024, le nuove erogazioni sono state pari a 449 milioni di euro, portando i finanziamenti netti a 2,5 miliardi. La raccolta diretta è aumentata del 6,4% su base annua e l’indiretta dell’11%, per un totale di 3,9 e 1 miliardi rispettivamente. Il bacino clienti ha superato le 149.000 unità, con oltre 8.000 nuovi rapporti aperti nel solo 2024.

Il Piano prevede investimenti per oltre 200 milioni nel comparto ICT e sicurezza, con l’obiettivo di spingere sulla trasformazione digitale mantenendo la centralità del cliente e della consulenza personalizzata. Verranno potenziati servizi come il mobile banking Inbank, nuovi canali digitali e processi automatizzati anche tramite Intelligenza Artificiale.

Prosegue inoltre l’impegno del Gruppo sulla sostenibilità, con obiettivi ESG che includono la riduzione delle emissioni, il sostegno alla transizione ecologica di famiglie e imprese, e la promozione del benessere delle persone.

Il CET1 ratio previsto al 2027 è pari al 33,2%, tra i più alti a livello nazionale ed europeo, confermando la solidità patrimoniale del Gruppo.

