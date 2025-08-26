Nuovo ospedale di Andria: via libera con il protocollo Regione-Ministero

Una svolta attesa da anni per la sanità pugliese: il Nuovo Ospedale di Andria diventa realtà. Con la firma del protocollo d’intesa tra Regione Puglia e Ministero della Salute, siglata oggi a Bari dal presidente Michele Emiliano, arrivano i fondi necessari per avviare i lavori. Si tratta di un investimento complessivo di 342 milioni di euro, di cui 324 milioni a carico dello Stato e 18 milioni stanziati dalla Regione Puglia, destinati interamente alla nuova struttura ospedaliera nella città federiciana.

Il progetto rientra in un finanziamento più ampio, pari a 424 milioni di euro, che comprende anche la realizzazione del nuovo Monoblocco del Policlinico Riuniti di Foggia. Per quest’ultimo, sono stati stanziati circa 63 milioni in totale (60 a carico dello Stato e 3,2 dalla Regione). Le risorse sono erogate nell’ambito dell’articolo 20 della legge n. 67/1988, dedicato all’ammodernamento e alla riqualificazione del Servizio sanitario nazionale.

Il protocollo siglato oggi consente di avviare concretamente le procedure per gli appalti e, a breve, l’apertura dei cantieri. “Prosegue l’impegno della Regione per creare una rete di nuovi ospedali che andranno a sostituire strutture vetuste – ha dichiarato Emiliano –. Dopo Monopoli-Fasano e il San Cataldo di Taranto, presto potranno partire anche i cantieri del nuovo ospedale di Andria e del Monoblocco dei Riuniti a Foggia, anche grazie alla collaborazione con gli enti locali”.

Grande soddisfazione anche da parte del vicepresidente e assessore regionale alla Sanità, Raffaele Piemontese, che ha sottolineato come il lavoro prosegua senza sosta anche in pieno agosto: “Abbiamo lasciato i conti in ordine e intendiamo lasciare cantieri pronti a partire per l’ammodernamento della rete ospedaliera, così come abbiamo programmato. Ringrazio i tecnici che si sono impegnati per questo risultato”.

L’avvio della realizzazione del nuovo ospedale di Andria rappresenta un passaggio cruciale per l’intera provincia di Barletta-Andria-Trani, che da anni attende una struttura moderna e adeguata a garantire cure di qualità e servizi sanitari all’altezza delle esigenze del territorio.

