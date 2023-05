Nuovo ospedale di Andria, nasce un comitato

ANDRIA – Il nuovo ospedale della BAT al centro di un incontro presso l’auditorium Di Donna ad Andria. Il neonato comitato per il futuro nosocomio del comune federiciano abbraccia tutte le estrazioni politiche e può far leva su nomi del calibro di Benedetto Fucci, Sabino Zinni e Nino Marmo. A presiederlo il professor Lorenzo Bonomo, medico in pensione, che ha illustrato i punti focali della prima riunione.

Passaggio fondamentale è il recente intervento sui fondi destinati agli ospedali pugliesi da parte dell’assessore regionale alla sanità Rocco Palese. Il nuovo ospedale di Andria ha bisogno di fondi per la costruzione e passa da modifiche architettoniche già discusse in Regione. La strada è ancora lunga.

