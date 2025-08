Nuovo Ospedale di Andria: il 7 Agosto il Consiglio Comunale decide sulla variante urbanistica

ANDRIA – È stata ufficialmente convocata per mercoledì 7 agosto alle ore 16:00 una seduta fondamentale del Consiglio Comunale di Andria. Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio, dott. Giovanni Vurchio, a seguito della conferenza dei capigruppo tenutasi nel pomeriggio del 1° agosto.

Si tratterà di una seduta monotematica, pubblica e in adunanza ordinaria, interamente dedicata a un punto cruciale per il futuro della città: l’approvazione della variante urbanistica necessaria per la realizzazione del nuovo Ospedale di Andria.

All’ordine del giorno è prevista la ratifica dell’adesione del Sindaco all’“Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Andria”, in variante al vigente Piano Regolatore Generale. Un passaggio tecnico ma decisivo, che rappresenta uno snodo fondamentale per avviare concretamente il progetto.

I lavori del Consiglio saranno trasmessi integralmente in diretta streaming, garantendo così massima trasparenza e partecipazione ai cittadini interessati a seguire da vicino uno dei progetti più attesi per il futuro della sanità locale.

