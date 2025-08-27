27 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Andria nuovo ospedale

Nuovo ospedale di Andria, firmato protocollo tra Emiliano e Ministero della Salute

Antonio Gargano 27 Agosto 2025
ANDRIA – Il nuovo ospedale di Andria ha adesso anche l’ok del protocollo d’intesa. Sottoscritto il documento con le firme del governatore della Regione Puglia Michele Emiliano e del Ministero della Salute. Nell’accordo sono state fissate le cifre per la realizzazione dell’opera e la relativa suddivisione: 342 milioni di euro per il polo sanitario federiciano a carico dello Stato, più 18 milioni a carico della Regione.

«Grazie alla collaborazione tra Stato ed enti locali – ha affermato Emiliano – presto potranno partire i cantieri per il nuovo ospedale di Andria. Il protocollo sottoscritto con il Ministero certifica la disponibilità dei finanziamenti e permette di avviare le procedure per gli appalti».

Soddisfatta la sindaca di Andria Giovanna Bruno, che ha definito la firma del protocollo un importante passo in avanti nella realizzazione dell’opera. La deputata di Fratelli d’Italia Mariangela Matera auspica un iter quanto più veloce possibile per la gara d’appalto, mentre il Comitato per il Nuovo Ospedale resta con i piedi per terra e commenta evidenziando come il traguardo sia ancora tutto da raggiungere.

La firma del protocollo include anche il Monoblocco del Policlinico Riuniti di Foggia. Due ospedali nell’agenda pugliese, dopo quelli di Monopoli-Fasano e il San Cataldo di Taranto.

Nuovo ospedale di Andria: via libera con il protocollo Regione-Ministero

26 Agosto 2025 Maria Fiorella

Bisceglie, parco Calvario: giostrine non per tutti

26 Agosto 2025 Maria Fiorella

