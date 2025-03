Nuovo ospedale di Andria, consegnato il progetto definitivo

ANDRIA – Consegnato a CAB Asset il progetto definitivo del nuovo ospedale di Andria. Il polo sanitario di secondo livello, che prevederà 400 posti letto, dovrà superare la valutazione tecnica del responsabile unico del progetto, l’ingegnere Carlo Ieva. Dopo l’approvazione, si potrà procedere alla definizione del progetto esecutivo.

Un passaggio accolto positivamente dalla direttrice generale dell’ASL della BAT Tiziana Dimatteo: «Siamo contenti del rispetto del cronoprogramma – dichiara in un comunicato la principale esponente dell’azienda provinciale – seguiamo con la massima attenzione tutti i passaggi amministrativi e tecnici per arrivare al progetto esecutivo».

L’approvazione del progetto esecutivo permetterà di avviare la gara per la realizzazione del nuovo ospedale, uno step a cui è interessata anche il sindaco di Andria Giovanna Bruno: «Era uno snodo molto delicato – afferma la prima cittadina – da questa fase dipendono tante altre azioni che potrebbero garantire una riduzione delle tempistiche».

Un obiettivo, quello dell’abbattimento di tempi e costi, che passa anche dalla nuova viabilità. Il Comune di Andria ha lavorato per ottenere il ruolo di stazione appaltante dell’asse stradale che interesserà il nuovo ospedale, protocollando il relativo piano di progettazione e realizzazione. Un programma da 6 milioni che si affianca a quello del nosocomio, in attesa del progetto esecutivo che cambierà il volto della sanità andriese e non solo.

