Nuovo ospedale Andria, Di Bari lancia allarme su futuro del Bonomo

La consigliera del M5S: “Chiesta audizione della ASL per fare chiarezza sulle professionalità”

Grazia Di Bari.consigliera del Movimento 5 Stelle è intervenuta durante l’audizione della I Commissione dedicata al cronoprogramma del nuovo ospedale di Andria.

Per quanto riguarda la gara per l’esecuzione dei lavori del progetto esecutivo, tutti gli attori coinvolti stanno lavorando per rispettare la scadenza di fine settembre o, al più tardi, ottobre. Tuttavia, la nuova struttura sarà pronta, nella migliore delle ipotesi, non prima di marzo 2029. Di qui l’insistenza di Di Bari sulla necessità di rafforzare l’attuale ospedale Bonomo, chiedendo un’audizione della commissaria della ASL Bat, Tiziana Di Matteo, per fare chiarezza sulla programmazione e soprattutto per tutelare le professionalità sanitarie attualmente operanti, di cui sono giunte preoccupanti segnalazioni.

L’ingegner Ieva ha garantito interventi strutturali di consolidamento, ma la questione del personale rimane aperta e necessita di massima trasparenza. La nuova struttura dovrà essere funzionale e operativa, garantendo un livello di assistenza adeguato per tutta la provincia, essendo un ospedale di secondo livello. A settembre è previsto un nuovo incontro della commissione dedicata al nuovo ospedale, che sarà l’occasione per ottenere risposte dettagliate sul futuro degli operatori sanitari.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author