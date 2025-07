Nuovo ospedale Andria, Comitato: “corsa contro il tempo”

Prosegue l’iter per il nuovo ospedale di Andria, ma il Comitato cittadino segnala il rischio di rallentamenti a causa dei tempi stretti: la legislatura regionale è in scadenza. Il progetto attende ancora la firma di due accordi cruciali per sbloccare i fondi e avviare i lavori.

