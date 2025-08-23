Nuovo innesto under per l’Heraclea: ecco Claudio Pio Conte

L’Heraclea ha annunciato l’arrivo del giovane centrocampista Claudio Pio Conte, classe 2007, che andrà a rinforzare il reparto under a disposizione di mister Farina.

Originario di Foggia, Conte ha iniziato la sua formazione nel Foggia Football Club, per poi proseguire il percorso di crescita nel settore giovanile del Calcio Foggia 1920. Successivamente ha maturato esperienze importanti con le maglie di Pro Vercelli e Lucchese, prima di fare ritorno ai rossoneri, dove si è imposto come elemento centrale della formazione Primavera 3 e ha iniziato a gravitare intorno alla prima squadra in Lega Pro.

