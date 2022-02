MARTINA FRANCA- La Pubblica assistenza Ar27 – Sermartina, la dinamica associazione di Protezione civile di Martina Franca, ha un nuovo defibrillatore acquistato grazie a due distinte donazioni: quella dei genitori del compianto Gianvito Zizzi, la madre Antonia e il padre Francesco, e quella dei coniugi Grazia Rita e Alessio Fragnelli.

La donazione della famiglia Zizzi, in particolare, ha avuto un significato profondo in quanto è stata offerta nella ricorrenza del compleanno del figliolo Gianvito, deceduto a soli 28 anni l’estate scorsa in un incidente stradale a Bangkok.

Il tragico incidente ha stroncato la prestigiosa carriera internazionale di manager della ristorazione con la stella Michelin Gianvito Zizzi, a coronamento di tanti sacrifici che l’hanno visto lasciare la sua Martina Franca inanellando una serie di successi che l’hanno portato, dopo diverse tappe in Italia e a Parigi, a ricoprire un importantissimo ruolo in una struttura di livello internazionale Thailandia, dove poi è stato raggiunto dal fratello Domenico.

La donazione del defibrillatore è avvenuta nell’ambito dei festeggiamenti per i 35 anni della Pubblica assistenza Ar 27 – SerMartina che comprendono numerose manifestazioni che saranno realizzate nell’arco dell’intero anno a Martina Franca.

I festeggiamenti sono iniziati il 26 dicembre scorso con una messa celebrata presso la parrocchia del Carmine la cui facciata, per la prima volta nella sua storia, nell’occasione è stata illuminata con il tricolore. Emozionante il colpo d’occhio, che ha accolto i tanti ospiti e amici intervenuti alla cerimonia, accolti dai volontari e dai fondatori della Pubblica assistenza ar27- Sermartina.

Presenti le delegazioni delle numerose associazioni di volontariato del territorio con le quali il Sermartina collabora da anni, nonché quelle delle istituzioni, dei vigili del fuoco e delle Forze dell’ordine; sono intervenuti anche i rappresentanti nazionali del Fircb (Federazione italiana ricetrasmissioni Citizen’s band) e i referenti della Protezione civile regionale.

Soprattutto tantissimi cittadini che hanno così mostrato di apprezzare il lavoro svolto dai volontari della Pubblica assistenza ar27 – sermartina in occasione delle emergenze per le grandi calamità, ma soprattutto il lavoro “silenzioso” svolto ogni giorno a favore della comunità, come la consegna a domicilio dei farmaci salvavita durante la pandemia.