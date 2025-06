Nuovo decreto flussi, 500mila lavoratori stranieri tra 2026 e 2028

Il Dpcm stabilisce 164.850 ingressi per il 2026, 165.850 per il 2027 e 166.850 per il 2028, includendo lavoratori stagionali, non stagionali, colf e badanti

Il Governo si prepara a varare un nuovo decreto flussi che prevede l’ingresso in Italia di oltre 500mila lavoratori stranieri nel triennio 2026-2028. Le nuove quote, che verranno discusse nel Consiglio dei ministri di domani (lunedì 29 giugno), fanno seguito alle 450mila già approvate per il periodo 2023-2025.

Nel dettaglio, il Dpcm stabilisce 164.850 ingressi per il 2026, 165.850 per il 2027 e 166.850 per il 2028, includendo lavoratori stagionali e non stagionali, colf e badanti.

L’obiettivo dichiarato è quello di allineare i flussi migratori alle esigenze effettive del mercato del lavoro, valutando anche la capacità di accoglienza e integrazione delle comunità locali. La bozza del decreto punta inoltre a rafforzare la collaborazione con i Paesi di origine e di transito dei migranti, per favorire la migrazione regolare e ostacolare quella illegale.

Un focus particolare è riservato ai lavoratori con alta qualificazione professionale e ai cittadini provenienti da Stati che collaborano attivamente con l’Italia nella diffusione di campagne di sensibilizzazione sui rischi dell’emigrazione irregolare.

Le quote per lavoro subordinato non stagionale e autonomo saranno di 76.850 unità annue, mentre per il lavoro domestico (colf e badanti) sono previste 13.600 persone nel 2026, 14.000 nel 2027 e 14.200 nel 2028. Per il lavoro stagionale le cifre salgono: 88.000 ingressi nel 2026, 89.000 nel 2027 e 90.000 nel 2028.

Con il nuovo piano, gli ingressi autorizzati nel complesso dei sei anni di governo Meloni raggiungeranno quasi un milione di persone. Tuttavia, i numeri effettivi raccontano una realtà diversa.

Secondo l’ultimo monitoraggio della campagna Ero Straniero, nel 2024 solo il 7,8% delle quote assegnate ha portato al rilascio di permessi di soggiorno e impieghi regolari: appena 9.331 domande finalizzate presso le prefetture italiane, a fronte di 119.890 quote disponibili. Anche il 2023 aveva registrato un basso tasso di successo, con il 13% delle pratiche concluse (16.188 su 127.707). Ancor più ridotta la percentuale di rilascio effettivo del permesso di soggiorno da parte delle questure: 7,5% a un anno dal click day 2023.

Il nuovo decreto punta a correggere questi squilibri, ma l’efficacia dipenderà in larga parte dall’efficienza dell’intera filiera amministrativa e dall’effettiva capacità di trasformare le quote in percorsi occupazionali concreti e regolari.

