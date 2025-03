Nuovo Consiglio Regionale della FIPAV Puglia avvia il quadriennio di lavoro

Ha preso ufficialmente il via il nuovo quadriennio del Consiglio Regionale della FIPAV Puglia, che si è riunito venerdì 7 marzo per definire il percorso operativo dei prossimi anni. La squadra è stata rinnovata per cinque sesti rispetto al precedente consiglio e sarà guidata ancora dal presidente Paolo Indiveri.

Tra i temi affrontati, l’assegnazione delle deleghe ai consiglieri e l’organizzazione delle fasi regionali dei campionati giovanili. Sono stati inoltre ufficializzati i ruoli di Marilena Petronelli come vicepresidente e di Annalisa Palattellacome segretaria. Il Trofeo dei Territori, evento tradizionale del calendario pallavolistico regionale, si svolgerà il 1° maggio nella provincia di Taranto.

“Volley, Direzione Sud” a Monopoli

Un altro appuntamento di rilievo sarà “Volley, Direzione Sud”, in programma il 22 e 23 marzo a Monopoli. L’incontro riunirà presidenti e consiglieri territoriali delle regioni del Sud Italia per discutere delle attività dei comitati e delle società FIPAV. Saranno presenti anche i commissari tecnici delle nazionali italiane, Julio Velasco e Fefè De Giorgi.

Coppa Italia di Serie B a Fasano

Il 18 e 19 aprile Fasano ospiterà le Final Four della Coppa Italia di Serie B. Le gare si disputeranno al Palasport di Località Vigna Marina e all’Istituto Salvemini. Tre squadre pugliesi parteciperanno alla competizione: la Pantaleo Podio Fasano per la B1 femminile, la Green Volley Galatone per la B maschile e la Panbiscò Leonessa Altamura per la B2 femminile.

Il tecnico della Pantaleo Podio Fasano, Paolo Totero, ha commentato con entusiasmo l’evento:

“Ospitare la Coppa Italia è motivo di grande orgoglio per la nostra società e per tutto il movimento pallavolistico pugliese. Speriamo in una grande affluenza di pubblico per vivere al meglio questa esperienza unica.”

I sorteggi delle semifinali si terranno lunedì 17 marzo in diretta sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo. L’organizzazione dell’evento è stata affidata alla società Il Podio Volley Fasano, in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV Puglia e il Comitato Territoriale FIPAV Bari-Foggia.

Le deleghe ai consiglieri del Consiglio Regionale FIPAV Puglia

Annalisa Palattella : Eventi e Marketing, Qualificazione tecnici

: Eventi e Marketing, Qualificazione tecnici Monia Magistro : Comunicazione

: Comunicazione Micaela Cofano : Scuola e Promozione, Sitting Volley

: Scuola e Promozione, Sitting Volley Donato Marotta : Campionati, Impiantistica, Qualificazione dirigenti

: Campionati, Impiantistica, Qualificazione dirigenti Marilena Petronelli : Affari Generali, Qualificazione ufficiali di gara

: Affari Generali, Qualificazione ufficiali di gara Viviana Vincenti : Qualificazione atleti settore femminile

: Qualificazione atleti settore femminile Luciano Colazzo : Qualificazione atleti settore maschile

: Qualificazione atleti settore maschile Giannantonio Netti: Beach Volley, Coordinatore Club Puglia

