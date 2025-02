Nuovo Codice della strada, multe salate per chi passa col giallo

ROMA – Regole più severe e inasprimento delle sanzioni per gli automobilisti con il nuovo Codice della strada, in particolare rispetto al comportamento da assumere davanti al semaforo giallo. Questa segnalazione, che indica l’imminente passaggio all’alt del rosso, è spesso fraintesa dai conducenti, portando a comportamenti rischiosi come l’accelerazione per superare l’incrocio. La legge però con l’articolo 41 del Codice della strada, precisa che gli automobilisti e più in generale tutti i veicoli devono fermarsi quando il semaforo è giallo, a meno che non ci sia un rischio maggiore nel frenare. Questo significa che, se ci si trova troppo vicini alla linea di arresto, è consentito attraversare l’incrocio con cautela. Tuttavia, il comma 10 stabilisce chiaramente che superare la linea di arresto col giallo è vietato, e le sanzioni per chi non rispetta questa regola possono essere severe. Le multe possono arrivare fino a 167 euro, con un incremento a 222 euro se l’infrazione avviene durante le ore notturne.

In aggiunta alle sanzioni, le autorità stanno implementando tecnologie avanzate per monitorare il rispetto delle norme. Dispositivi come le telecamere T-Red sono in grado di registrare le infrazioni in tempo reale, confrontando il momento in cui un veicolo supera la linea di arresto con la fase del semaforo. Questo significa che anche se non ci sono agenti di polizia nelle vicinanze, i conducenti non possono sentirsi al sicuro nel trasgredire le regole.

