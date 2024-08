Nuovo centro diurno per disabili a Marconia

Giovedì scorso è stato inaugurato il nuovo Centro Diurno Socio-Educativo per Disabili di Marconia, situato in via Genova. La nuova struttura, dotata di ampi spazi per attività formative e ludico-educative, mira a potenziare le abilità comunicative e sociali, a favorire il recupero delle capacità e a migliorare l’autonomia degli utenti. La gestione è affidata alla cooperativa Fratello Sole. La cerimonia di inaugurazione ha visto una significativa partecipazione di cittadini e istituzioni.

“Siamo orgogliosi di inaugurare il nuovo Centro Diurno Disabili di Marconia”, ha dichiarato il sindaco, Domenico Albano, a margine della cerimonia: “Questa struttura rappresenta il nostro impegno come amministratori a garantire che tutti i cittadini abbiano accesso ai servizi e alle risorse necessarie per una vita dignitosa e autonoma”.

Un plauso all’Amministrazione è arrivato da Cosimo Latronico, assessore regionale alla Salute e Politiche per la Persona, da Lucia D’Ambrosio, Direttore del Dipartimento Salute mentale e Direttore sanitario facente funzione dell’ASM-Azienda Sanitaria Locale di Matera, e dal consigliere regionale, Viviana Verri.

Alla cerimonia hanno partecipato il Vicesindaco, Rossana Florio, gli Assessori Dolores Troiano (Servizi Sociali), Rocco Negro (Lavori Pubblici), Antonio De Sensi (Bilancio), il presidente della coop. Fratello Sole, Salvatore Lorusso.

Il Centro è un progetto cui hanno lavorato con dedizione gli uffici del Comune di Pisticci, a cui va il ringraziamento di questa Amministrazione: in particolare alla responsabile, Adele Esposito, e alla psicologa, Carmen Centola, dei Servizi sociali, a Rocco Di Leo e Bruna Albano dell’Ufficio Tecnico, e alla coordinatrice di Piano dell’ambito Metapontino collina materana, Maristella Montano.

“Questo Centro offrirà supporto e opportunità preziose per le persone con disabilità, contribuendo al loro benessere e alla loro integrazione sociale”, ha detto l’assessore ai Servizi sociali, Dolores Troiano: “È una struttura aperta a tutti, e invito la cittadinanza a visitarla. Allo stesso tempo, esorto le associazioni del territorio a considerarla un punto di riferimento per future collaborazioni”.

Il Centro è destinato a persone con disabilità di età compresa tra i 18 e i 64 anni, residenti nei comuni di Pisticci e Craco. Sarà operativo dal lunedì al venerdì, dal mattino fino al primo pomeriggio. Le iscrizioni sono aperte, gli interessati possono rivolgersi agli uffici del Servizio Sociale Comunale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author