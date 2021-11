ORIA – Il primo dispositivo, installato sulla circonvallazione, era già attivo da oltre due settimane. Tra qualche giorno, invece, sarà operativo anche il secondo autovelox installato dal Comune di Oria, in questo caso sulla strada provinciale che collega il Borgo Federiciano con la vicina Manduria, nel tarantino. Per qualcuno, solo un modo per fare cassa. Per l’amministrazione, invece, la presenza dei due dispositivi, fissi e non mobili, ridurrà il pericolo di incidenti stradali.

Parla la sindaca

A comunicare la nuova installazione, spiegandone le ragioni, è la sindaca di Oria Maria Lucia Carone.

“Come è già stato reso noto, al fine di ridurre il pericolo di incidenti e quale misura per la sicurezza stradale, sono state posizionate due apparecchiature per la rilevazione della velocità (autovelox). La prima è posizionata al km. 1 della circonvallazione di Oria in direzione Francavilla — Cellino San Marco ed è stata attivata con decorrenza 1 novembre c.a.. La seconda apparecchiatura, posizionata sulla Strada Provinciale 57 Oria/ Manduria, al km. 1 in direzione verso Oria, sarà attivata – avverte la Carone – il giorno 22 novembre p.v. Come già rappresentato, il posizionamento su strade provinciali è stato autorizzato dalla Provincia ed è stata sottoscritta apposita convenzione tra il Comune di Oria e la Provincia medesima”.