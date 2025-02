Nuove stazioni a Castellana e Noicattaro: Lavori in Corso

BARI – Proseguono a ritmo serrato i lavori per la trasformazione delle stazioni di Castellana Grotte e Noicattaro, situate in provincia di Bari, in moderni hub intermodali, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la connessione con il territorio circostante. I nuovi parcheggi di scambio, l’eliminazione delle barriere architettoniche e la riqualificazione delle strutture sono i principali interventi in corso.

Stazione di Castellana Grotte

Gli interventi in questa stazione prevedono il restauro delle facciate, il rinnovamento della sala d’attesa e dei servizi igienici, la costruzione di nuove pensiline e la creazione di una banchina intermodale, collegata a un parcheggio per auto, moto e biciclette, inclusi bike-box e stazioni di ricarica per bici elettriche. Una zona coperta, dotata di pensilina fotovoltaica, è pensata per facilitare la sosta anche delle persone con mobilità ridotta e per le “postazioni rosa”.

Particolare attenzione è data all’accessibilità: i marciapiedi della stazione sono stati innalzati per migliorare l’ingresso e l’uscita dal treno, mentre sono stati rimossi gli ostacoli architettonici e sono stati inseriti percorsi per ipovedenti, con mappe tattili. È in fase di realizzazione anche un nuovo sottopasso ciclopedonale per collegare i binari.

L’investimento per la riqualificazione della stazione di Castellana Grotte ammonta a circa 6,5 milioni di euro.

Stazione di Noicattaro

Anche nella stazione di Noicattaro sono in corso lavori di riqualificazione che includono la manutenzione delle facciate e dei locali, il rinnovo della sala d’attesa e dei servizi igienici, e l’installazione di pensiline a protezione delle banchine. Verrà inoltre realizzata una banchina intermodale, con un parcheggio di scambio che collegherà il trasporto ferroviario ad altri mezzi pubblici, inclusi autobus. Nella nuova area saranno disponibili stalli per auto, moto, biciclette e bici elettriche, oltre a una zona coperta per la sosta delle bici, con bike-box inclusi.

Anche a Noicattaro sono previsti miglioramenti nell’accessibilità, con l’innalzamento dei marciapiedi e l’adeguamento delle aree per ipovedenti. Il sottopasso esistente verrà allungato per servire meglio l’intera stazione, con l’aggiunta di scale e rampe.

Anche in questo caso, l’importo complessivo dei lavori è di circa 6,5 milioni di euro.

I lavori in entrambe le stazioni sono affidati all’impresa Guastamacchia S.P.A.

