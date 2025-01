Nuove imprese, Puglia sul podio: ancora locomotiva o no?

Bari – Gli ultimi numeri sono quelli di Movimprese sul report di Unioncamere: 100mila aziende in più in un anno a Sud, Campania record e Puglia seconda, con 20mila nuove imprese su 16mila cancellazioni e circa 372.400 realtà attive. La Regione è no la locomotiva del Mezzogiorno?

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author