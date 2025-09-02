Nuova Spinazzola, Di Domenico: “Sfidare il Taranto sarà emozionante”

Giovedì 4 settembre Fabio Di Domenico sfiderà il suo passato. L’attuale tecnico del Nuova Spinazzola, infatti, sfiderà il Taranto nella seconda giornata di Eccellenza pugliese. Una gara da ex per Di Domenico, che ha vestito i colori rossoblu da calciatore. Emozioni forti, quelle del tecnico dei biancoblu, come ammesso dallo stesso Di Domenico nel corso della trasmissione ‘Rossoblu’, in onda su Teleregione: “Avrei voluto ritrovare il Taranto in un campionato diverso. Siamo una squadra giovane, abbiamo approcciato alla stagione cercando di mettere sotto più squadre possibili. Sarà una partita dalle forti motivazioni per me perché affronterò una squadra in cui mi sono trovato bene. Ai ragazzi ho detto che in queste partite le motivazioni si trovano dentro la gara stessa”

Nonostante il ritardo nella condizione, il Taranto resta un avversario temibile per la squadra di Di Domenico: “I rossoblu hanno una qualità al di sopra dell’Eccellenza, ha preso giocatori fuori categoria. Oltre alle componenti agonistiche, in questo campionato prevale l’aspetto tecnico. Per noi sarà una sfida tosta”.

Brindisi e Taranto si candidano per giocare un ruolo da protagoniste in questo campionato di Eccellenza. Sono proprio gli adriatici e gli ionici i favoriti secondo Di Domenico: “Tra le favorite Taranto e Brindisi sono una spanna sopra tutte, poi Canosa e Bisceglie. Tra le squadre salentine mi hanno parlato bene dell’Ugento”.

