Nuova Spinazzola, Di Domenico: “Nulla da rimproverare ai miei ragazzi”

Sconfitta di misura per il Nuova Spinazzola nel match interno contro il Taranto. Un risultato commentato così dall’allenatore dei padroni di casa Fabio Di Domenico ai microfoni di Antenna Sud: “Abbiamo fatto una buona gara, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Abbiamo dei limiti, dettati dalla mancanza di giocatori importanti ed esperienza. Abbiamo preso gol su una nostra mancanza. La gara è stata equilibrata, ce la siamo giocata al cospetto di una grande squadra. Peccato non aver concretizzato la mole di occasioni del primo tempo”.

