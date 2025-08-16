Nuova Spinazzola, cinque conferme e cinque nuovi acquisti per Di Domenico

La Nuova Spinazzola ha presentato ufficialmente la rosa che affronterà la nuova stagione, tra volti nuovi e conferme di peso.

Tra i nuovi acquisti spicca il nome di Felice D’Onofrio, fantasista reduce dal successo con l’Audace Barletta, con cui ha conquistato la Promozione mettendo a segno 11 gol. Cresciuto nel vivaio della Fidelis Andria, ha vestito anche la maglia del Cerignola, vincendo la Coppa Italia Regionale.

Arriva dal Real Siti l’attaccante Daniele Dibari, classe 2001 di Barletta, che prima dell’infortunio aveva già realizzato 9 reti nella passata stagione. Cresciuto nelle giovanili della Fidelis Andria e del Parma, ha esperienze in Serie C con la Cavese e in Serie D con Ragusa e Castrovillari.

Sempre dal Real Siti proviene anche Riccardo Di Palma, attaccante autore di 12 gol nell’ultimo campionato. In passato ha vestito le maglie di Unione Calcio Bisceglie e Ugento, oltre alla Fidelis Andria.

In difesa, il tecnico Di Domenico potrà contare su Giuseppe Ripanto, mancino ex Corato con trascorsi al Bitonto, al Foggia Incedit, al Trinitapoli, al Brindisi e vincitore di un campionato di Eccellenza con la Virtus Matino. Cresciuto nel vivaio del Matera, ha collezionato presenze anche con Venezia e Monopoli.

Chiude la lista dei volti nuovi il giovane centrocampista Donatello Leone, classe 2005 di Ruvo, lo scorso anno protagonista della vittoria in Eccellenza con il Barletta. Cresciuto nel settore giovanile del Bari, è un interno mancino dotato di corsa, tecnica e visione di gioco.

Accanto ai nuovi innesti, la società ha annunciato anche diverse conferme. Rimane alla guida in campo il capitano Riccardo Losappuio, pilastro e punto di riferimento dello spogliatoio. Al suo fianco proseguirà la quinta stagione in biancoblù di Vincenzo Zingaro, instancabile uomo fascia e trascinatore anche fuori dal campo.

Sicurezza tra i pali con Luca Liso, già protagonista delle ultime due salvezze, mentre in difesa spicca il rinnovo di Maximiliano Bonanno, alla terza stagione nello Spinazzola e ormai considerato uno spinazzolese onorario.

A centrocampo resta un punto fermo Emanuele Colonna, capace di unire tecnica ed eleganza, ricordato per il gol pesante a Bitonto nello scorso campionato.

La rosa biancoblù per la nuova stagione prende dunque forma, con un mix di esperienza, qualità e giovani promesse che rappresentano la base su cui mister Di Domenico costruirà il nuovo progetto.

