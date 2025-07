Nuova PAC: a rischio in Basilicata un allevamento su dieci

La nuova Politica Agricola Comune (PAC) 2028-2034 sta sollevando preoccupazioni nel settore zootecnico lucano con l’allerta lanciata da Cia-Agricoltori Potenza-Matera. I tagli lineari previsti, compresi tra il 20% e il 30% sui premi, si ripercuoteranno sugli agricoltori e sugli allevatori, creando danni diretti e mettendo a rischio la sostenibilità economica del comparto.

Il settore citato è fondamentale per le economie delle aree interne e montane, contribuendo in modo significativo al reddito e al valore aggiunto delle aziende locali. Tuttavia, l’ipotetica riduzione delle risorse da parte dell’UE rappresenta una minaccia concreta per la sopravvivenza della zootecnia in Basilicata. A complicare la situazione, l’aumento dei costi di gestione, che includono mangimi e farmaci, insieme ai nuovi obblighi normativi legati al benessere animale e alla riduzione dell’uso di antibiotici.

Negli ultimi mesi, Cia ha avviato una mobilitazione generale per proteggere il settore agricolo e zootecnico, sottolineando l’importanza di un intervento tempestivo in vista dei negoziati a Bruxelles, che si protrarranno per due anni. “L’agricoltura è uno dei pilastri dell’Europa e la PAC deve riflettere questo valore,” affermano i rappresentanti di Cia Potenza-Matera.

L’attuale contesto geopolitico e climatico, unito alle incertezze di una guerra commerciale con gli Stati Uniti, richiede una PAC forte e adeguatamente finanziata. La nota conclude mettendo in guardia sui potenziali dazi che, se confermati, potrebbero portare a perdite significative per l’export di prodotti tipici lucani come vini e formaggi.

Secondo i dati recenti, la Basilicata conta 220mila capi ovi-caprini, con una riduzione di 60mila capi negli ultimi cinque anni. Le aziende zootecniche attive sono 2475, di cui 1175 hanno più di 50 capi. La regione si distingue anche per la sua forte caratterizzazione biologica, con 139mila ettari di coltivazioni biologiche, rappresentanti il 27,6% del totale, e 3280 operatori nel settore.

La maggiore concentrazione si trova nell’area del Vulture-Melfese, dove gli allevamenti sono prevalentemente situati in zone montane e collinari.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author