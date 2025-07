Nuova ondata di calore in arrivo: termometri fino a 44° in Puglia

Una nuova ondata di calore è in arrivo sulla Puglia, dove tra lunedì 21 e martedì 22 luglio si prevede il picco più intenso della stagione estiva, con temperature che potranno toccare i 45 gradi nelle aree interne della Capitanata e del Tavoliere. Secondo le previsioni di Francesco Galasso per antennasud.com, si tratta di un’ondata di calore causata dall’espansione dell’anticiclone subtropicale, con aria calda proveniente direttamente dall’entroterra algerino.

Fino a sabato, la regione sarà interessata da una circolazione nord-occidentale dovuta a infiltrazioni di aria fresca in quota legate a un vortice ciclonico attivo sul nord-est dell’Europa. In questo contesto, giovedì 17 luglio non sono esclusi temporali pomeridiani localizzati su Daunia, Murge e Tarantino, mentre le temperature rimarranno stazionarie.

Il cambio di scenario è atteso da domenica, con l’arrivo di correnti sud-occidentali (libeccio) che porteranno a un progressivo e sensibile aumento termico: massime fino a 41° già nella giornata di domenica nelle pianure interne della Capitanata.

Il picco del caldo si registrerà però tra lunedì e martedì, con valori tra 41° e 45° nelle aree interne e punte sui 38° anche lungo le zone costiere. In particolare, martedì 22 luglio potrebbe essere la giornata più calda dell’estate, con picchi localizzati di 44°/45°.

A partire da mercoledì 23 è prevista una moderata attenuazione del caldo, con termometri in leggera discesa e rotazione dei venti nuovamente dai quadranti nord-occidentali.

Alla luce delle previsioni, si raccomanda massima prudenza, soprattutto per fasce fragili della popolazione, lavoratori esposti al sole e residenti delle aree interne più colpite dall’ondata di calore.

