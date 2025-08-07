7 Agosto 2025

Nuova ondata di caldo: punte di 38 gradi tra Puglia e Basilicata

Dante Sebastio 7 Agosto 2025
L’anticiclone africano riporta aria torrida e notti afose

Dal 7 e 8 agosto, con intensificazione prevista nel fine settimana e nei giorni successivi, l’anticiclone africano tornerà a dominare sul territorio italiano, determinando un nuovo incremento delle temperature, in particolare nelle aree interne della Puglia e della Basilicata.

Secondo le previsioni meteo di Francesco Galasso per antennasud.com, le massime potranno raggiungere i 37 gradi nella zona del Tavoliere e della Capitanata, con valori attorno ai 34 gradi nelle aree interne del resto della regione. Situazione simile in Basilicata, dove sono attese punte fino a 37 gradi a Matera e intorno ai 33 gradi a Potenza, con valori diffusi tra 36 e 38 gradi anche nelle zone centrali e orientali.

La ventilazione sarà generalmente moderata e a tratti sostenuta, con raffiche che potranno superare i 30 km/h, provenienti dai quadranti nord-occidentali. L’umidità sarà prevalentemente bassa nelle aree interne, con tassi intorno al 30%, mentre sulle coste si manterrà su livelli più elevati, attorno al 60%.

Nonostante l’arrivo di aria calda, l’ondata prevista non dovrebbe raggiungere l’intensità dell’ultima fase torrida registrata in estate. Il clima risulterà comunque secco e caldo, ma più respirabile, soprattutto nelle ore serali.

Non sono attese precipitazioni fino almeno al giorno di Ferragosto. Le condizioni meteorologiche resteranno stabili, salvo variazioni che potrebbero emergere nei prossimi aggiornamenti, conclude Francesco Galasso

