Nuova giunta Taranto, Angolano: “Pronti al confronto, ma senza sconti”

Posizione netta della pentastellata sull’ex Ilva: “La fretta che mette il Governo non gioca a favore della città”

Annagrazia Angolano, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, ha espresso la propria posizione a poche ore dalla presentazione della nuova Giunta comunale guidata da Piero Bitetti. Nel formulare gli auguri di buon lavoro alla squadra di Governo, ha lanciato un appello alla collaborazione tra maggioranza e opposizione, in vista delle sfide decisive che attendono la città, a partire dalla questione ex Ilva.

“Mi auguro che si intraprenda un percorso comune sui grandi temi, nell’interesse della nostra comunità”, ha dichiarato Angolano sottolineando la necessità di “una prova di maturità da ogni parte politica”. Resta tuttavia forte la preoccupazione per il destino di Taranto se, ha aggiunto, “non saremo noi tarantini a scriverlo di nostro pugno”.

La consigliera ha ribadito la storica posizione del Movimento 5 Stelle sull’ex Ilva, chiedendo “una presa di posizione forte e irremovibile della maggioranza sull’eliminazione delle fonti inquinanti” e ricordando come il Cantiere Taranto, avviato dal Governo Conte, prevedesse già un miliardo di euro per la produzione di idrogeno verde come alternativa industriale.

“Serve una vera riconversione economica, non più rinviabile”, ha affermato. Da qui la richiesta rivolta al sindaco Bitetti affinché venga rinviata la Conferenza dei Servizi prevista per giovedì prossimo, per permettere uno studio approfondito della documentazione e un confronto aperto con tutte le parti sociali e politiche, anche attraverso un passaggio in Consiglio Comunale.

Secondo Angolano, “la fretta martellante del Governo non va a nostro favore e rischia di comprimere i tempi democratici di decisioni fondamentali”. La consigliera ha concluso l’intervento dichiarandosi ottimista, ma pronta a un’opposizione “senza sconti” nel caso in cui non si aprisse un vero confronto.

