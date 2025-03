Nuova Giunta di Barletta, la palla passa ai vertici regionali?

BARLETTA – Si sarebbe dovuta risolvere entro lo scorso fine settimana, ma la questione Giunta a Barletta continua a trascinarsi anche oltre i tempi previsti. Nessuna decisione presa dall’amministrazione comunale, con il sindaco Cosimo Cannito che aveva vincolato all’approvazione del bilancio di previsione l’azzeramento della squadra tecnica e le successive nomine per l’ultimo biennio di mandato.

La situazione, però, resta in stand-by dopo oltre una settimana dall’ultimo consiglio comunale. Le responsabilità del caso potrebbero passare nelle mani dei vertici politici regionali, che nelle prossime ore dovrebbero fornire gli indirizzi sulle assegnazioni dei ruoli: da un lato l’ipotesi di una Giunta politica, tenendo conto anche di chi è fuoriuscito dai gruppi partitici per inserirsi in quelli civici, dall’altro quella di una Giunta tecnica, come avanzato da più esponenti dell’assise consiliare sia di maggioranza che di opposizione.

Restano le difficoltà nella gestione di Cannito, che deve fare i conti proprio con quella maggioranza che a fine febbraio si è attestata a 24 elementi. La necessità di un parere dal piano superiore, quello regionale, conferma la presenza di equilibri ancora precari anche dopo l’approvazione del bilancio. Il centrodestra sgomita per i nomi da scegliere, il centrosinistra grida alla mera spartizione delle poltrone. Barletta resta in attesa della sua nuova Giunta, ma adesso non si può più aspettare.

