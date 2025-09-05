Discarica abusiva scoperta a Bari: oltre a materiale vario anche fusti e oli versati

Ancora una volta, l’inciviltà e l’abbandono di rifiuti deturpano il territorio. La segnalazione arriva da un cittadino, riguarda un terreno a Loseto, il quale ha contattato l’associazione “Gens Nova” denunciando la presenza di una discarica a cielo aperto che continua a ingigantirsi indisturbata da mesi,

con la probabile presenza di oli esausti sversati come testimoniano le immagini.

Il sito, in località Terra Rossa, si trova a ridosso di via Gennaro Trisorio Liuzzi, subito dopo Ceglie del Campo in direzione Loseto. La strada per arrivarci è un punto di riferimento ben noto, nei pressi dell’edicola votiva a Maria Santissima di Buterrito.

La discarica, non rientra nei 253 siti che fanno parte del dossier di Gens Nova, riguardante Bari e le immediate periferie che nei prossimi giorni sarà presentato al Ministro per l’ambiente. Nonostante le segnalazioni e malgrado la denuncia alle autorità competenti la situazione è rimasta invariata da giugno.

Oltre a plastica, gomma e altri rifiuti, erano presenti circa 15 fusti di olio motore esausto, tutti bruciati”, racconta il proprietario del terreno, descrivendo uno scenario di degrado e grave pericolo ambientale.

L’abbandono di sostanze come l’olio motore esausto, infatti, può causare un inquinamento profondo e duraturo del suolo e delle falde acquifere, con gravi conseguenze per l’ecosistema e la salute pubblica.

La denuncia vuole essere un appello alle autorità competenti affinché intervengano per bonificare l’area e per individuare e sanzionare i responsabili di un simile scempio.

Le immagini sono eloquenti: “Faremo salire questo caso all’attenzione della cronaca nazionale – afferma l’avvocato Antonio La Scala fondatore dell’associazione Gens Nova – non si tratta della classica discarica, qui siamo in presenza di olii che potrebbero interessare la falda acquifera. Ovviamente anche questa situazione finirà nel dossier che verrà depositato al Ministero.”

Il degrado, purtroppo, non si arresta, e il ripetersi di episodi simili mette in evidenza la necessità di una maggiore sorveglianza e di una presa di coscienza collettiva sul tema dei rifiuti.

