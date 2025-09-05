Nuova discarica abusiva scoperta a Bari Loseto: la segnalazione di un cittadino

Ancora una volta, l’inciviltà e l’abbandono di rifiuti deturpano il territorio. La segnalazione arriva da un cittadino, proprietario di un terreno ereditato a Loseto, che denuncia la presenza di una discarica a cielo aperto che continua a ingigantirsi indisturbata da mesi.

Il sito, in località Terra Rossa, si trova a ridosso di via Gennaro Trisorio Liuzzi, subito dopo Ceglie del Campo in direzione Loseto. La strada per arrivarci è un punto di riferimento ben noto, nei pressi dell’edicola votiva a Maria Santissima di Buterrito.

La situazione, come riferisce il cittadino, non rientrerebbe nei 253 siti segnalati e malgrado la denuncia alle autorità competenti è rimasta invariata da giugno.

“Oltre a plastica, gomma e altri rifiuti, erano presenti circa 15 fusti di olio motore esausto, tutti bruciati”, racconta il proprietario del terreno, descrivendo uno scenario di degrado e grave pericolo ambientale.

L’abbandono di sostanze come l’olio motore esausto, infatti, può causare un inquinamento profondo e duraturo del suolo e delle falde acquifere, con gravi conseguenze per l’ecosistema e la salute pubblica.

La denuncia vuole essere un appello alle autorità competenti affinché intervengano per bonificare l’area e per individuare e sanzionare i responsabili di un simile scempio.

Il degrado, purtroppo, non si arresta, e il ripetersi di episodi simili mette in evidenza la necessità di una maggiore sorveglianza e di una presa di coscienza collettiva sul tema dei rifiuti.

