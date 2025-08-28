Nuova avventura per l’ex Taranto Battimelli

Nuova avventura in arrivo per Giuseppe Battimelli. L’ex attaccante del Taranto, infatti, oggi firmerà per il Pontedera in serie C. Il calciatore arriva in prestito secco dal Bologna società proprietaria del cartellino. Battimelli era finito nel mirino di diversi club di Serie C.
