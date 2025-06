Nuova avventura per Alex Sirri: è vicino al Tre Fiori

Alex Sirri sarebbe vicino al Tre Fiori, club che partecipa al campionato sammarinese.

Una nuova esperienza, quindi, per il difensore ex Brindisi e Virtus Francavilla con un trascorso nel Catanzaro che avrà anche la possibilità di misurarsi in Europa nei preliminari di Conference League.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author