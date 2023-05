Nuova avventura in panchina per Maradona Jr

Maradona Junior sarà il nuovo allenatore del Pompei. Manca solo l’ufficialità ma l’accordo tra le parti sarebbe ormai chiuso. Nuova avventura in arrivo, dunque, per il figlio del ‘Pibe de Oro’ che allenerà l’ambizioso club che milita in Eccellenza Campana.

