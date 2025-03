Nuova avventura all’estero per l’ex Taranto Ivan De Santis

L’Al-Ittifaq, squadra della UAE Second Division degli Emirati Arabi Uniti, ha ufficializzato l’ingaggio del difensore italiano Ivan Francesco De Santis. Dopo l’arrivo di Francesco Lepore, il club di Dubai accoglie un altro rinforzo dall’Italia.

L’ex difensore del Taranto, che aveva risolto il proprio contratto con la società pugliese lo scorso 29 gennaio, ha firmato il 28 febbraio un accordo con l’Al-Ittifaq fino a giugno, con opzione per il prolungamento.

Nella prima parte della stagione, il centrale barese ha collezionato 19 presenze con la maglia rossoblù del Taranto in Serie C. Ora per lui si apre una nuova avventura negli Emirati Arabi, dove cercherà di dare il proprio contributo alla squadra di Dubai nella seconda parte del campionato.

