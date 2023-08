Nuoto: Torna a Taranto Dominate the Water di Gregorio Paltrinieri

Torna a Taranto Dominate the Water, il circuito di nuoto in acque libere ideato e promosso dal campione del mondo e olimpico Gregorio Paltrinieri. L’edizione 2023 si svolgerà i prossimi 16 e 17 settembre. Anche quest’anno ad organizzare la manifestazione nel capoluogo ionico è la società Mediterraneo Sport Taranto. Dominate the Water rientra nei Grandi eventi sportivi della Regione Puglia – Assessorato regionale allo Sport. Partner istituzionali sono Regione Puglia, Comune di Taranto, Comando Marittimo Sud Marina Militare, Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo 2026.

Taranto è la seconda tappa del circuito che comprende anche Cattolica (Rimini), Mondello (Palermo) e Talamone (Grosseto). La manifestazione, oltre ad avere un elevato profilo agonistico con la partecipazione dei più forti nuotatori italiani e non solo, promuove la cultura della sostenibilità ambientale attraverso iniziative dedicate per ogni tappa. Dominate the water utilizza materiali riciclati per minimizzare al massimo l’impatto ambientale e svolge opera di sensibilizzazione per la valorizzazione e la difesa dell’ecosistema marino, delle spiagge e delle coste italiane. Partner di Dominate the water sono: Arena, UnipolSai, Granarolo, Culligan, Segafredo, Marevivo, Nuoto.com, DSTECH, Explus, Ecoplasteam.

“La riconferma di Taranto in questo importante circuito – spiega Massimo Donadei, direttore generale del comitato organizzatore locale – è il miglior riconoscimento per il nostro lavoro. Anche quest’anno siamo impegnati affinché la manifestazione non sia solo un grande evento sportivo, ma una vetrina per Taranto. Dominate the water, infatti, è un’occasione di promozione del territorio. Sono attese centinaia di presenze tra atleti, staff tecnici, accompagnatori”. Già aperte le iscrizioni alle gare sul portale dominatethewater.com dove è possibile reperire anche le informazioni sulla manifestazione.

A Taranto gli atleti nuoteranno ancora nello splendido scenario del Canale Navigabile, tra il Ponte Girevole e il Castello Aragonese. Gli spettatori potranno assistere gratuitamente ad uno spettacolo unico e suggestivo da Corso Due Mari e dal Lungomare. La base operativa della manifestazione sarà la Lega Navale di Taranto, dove saranno allestite l’area tecnica e quella riservata agli atleti e dove partiranno le gare.

Tre le tipologie di percorso. Sabato 16 settembre alle 9.45 al via gli agonisti sulla distanza del miglio marino (1.850 mt). Alle 10 partiranno Master e non tesserati. Sabato alle 16 prenderà il via la gara Kids (7/13 anni) su un circuito di 450 metri. Domenica 17 settembre alle 9.45 agonisti di nuovo in acqua sulla distanza di 3 km. Alle 10 lo start per Master e non tesserati. Questa gara rientra anche nel circuito nazionale Fin (Federazione italiana nuoto) Grand Prix Italia Open Water. Al termine le premiazioni.

