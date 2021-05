Nuoto | Record del mondo della tarantina Pilato

Incredibile Benedetta Pilato. La nuotatrice tarantina incanta il mondo.

Record del mondo nei 50 rana donne per Benedetta Pilato agli Europei di nuoto di Budapest. La pugliese ha nuotato in 29″30 nella semifinale stabilendo il nuovo primato mondiale della distanza.

Il precedente record, 29″40 apparteneva alla statunitense Lilly King. “Non me lo aspettavo, sono contentissima. Non pensavo di fare un tempo simile in semifinale, ancora non ho realizzato che ho fatto il record del mondo”: trattiene a stento le lacrime ai microfoni di Rai Sport Benedetta Pilato. (ANSA).