Benedetta Pilato d’oro agli Europei di Budapest in vasca lunga. Dopo il record di sabato vince anche la medaglia nelle finali di domenica. La 16enne tarantina, già record mondiale sabato, chiude con 29’’35, con cinque centesimi in più rispetto al tempo delle semifinali. Prima medaglia d’oro per la baby prodigio: è nata una stella e sta crescendo benissimo.