Nuoto, oro anche nella staffetta mista per il lucano Lacerenza 

Giornata storica per l’atleta di Sasso di Castalda (Pz) Domenico Acerenza che porta a casa la seconda medaglia dopo lo storico primo posto di stamattina nei 10 km in acqua libera. L’Italia ha infatti concquistato il gradino più alto del podio nella staffetta 4×1250 in acque libere agli Europei di nuoto di Roma, in scena a Ostia. La staffetta azzurra, composta in prima frazione da Rachele Bruni, poi Ginevra Taddeucci, quindi gli uomini con Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza, ha chiuso davanti Ungheria (argento) e Francia (bronzo).

LEGGI ANCHE…