Nuoto: Maturità anche per la campionessa Benny Pilato

Esame di maturità anche per Benedetta Pilato, campionessa tarantina di nuoto, chiamata alla prima prova scritta all’istituto Principessa Maria Pia, che si trova a poche centinaia di metri dalla piscina Meridiana, dove si allena. Benny, che ha compiuto 18 anni, è apparsa tranquilla e sorridente all’uscita della scuola, circondata dalle sue compagne di classe. Nel pomeriggio di domani, giovedì 22 giugno, dopo la seconda prova scritta prenderà un aereo per Roma e venerdì mattina si tufferà in vasca per le batterie dei 100 rana nel trofeo internazionale Settecolli, che consente di ottenere i tempi minimi di qualificazione per i prossimi Mondiali di Fukuoka, in Giappone, in programma dal 14 al 20 luglio. Ai mondiali di Budapest del 2022, la tarantina vinse la medaglia d’oro nei 100 rana e la medaglia d’argento nei 50 rana.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp