Nuoto, la tarantina Benedetta Pilato conquista la finale ai mondiali

BUDAPEST – Ancora una grande soddisfazione per Benedetta Pilato, ha conquistato ai mondiali di nuoto in Ungheria, la finale dei 100 metri rana donne. La diciassettenne nuotatrice tarantina ha vinto la semifinale, ottenendo il secondo tempo assoluto in 1.05.88, alle spalle della sola tedesca Anna Elendt. Non si qualifica invece l’altra nuotatrice azzurra Arianna Castiglioni, quinta nella stessa heat della Pilato e undicesima assoluta in 1.06.59.