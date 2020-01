Condividi

Elena Di Liddo vince ancora e fa il bis personale nei 100 delfino delle Fina Series a Pechino in vasca lunga. Un successo che dimostra lo splendido periodo di forma della giovane pugliese, autrice di 58”09 e già in testa anche in virata (26”96). Ancora un altro traguardo per la giovanissima pugliese che continua a scrivere pagine importanti dello sport pugliese.