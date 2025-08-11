11 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Alessia Loconsole

Nuoto juniores, Alessia Loconsole oro nei 100 rana e argento nei 200

Dante Sebastio 11 Agosto 2025
centered image

Doppio podio tricolore per la talentuosa atleta tarantina, che brilla nella kermesse di Chianciano Terme

Brilla una nuova promessa del nuoto tarantino. Alessia Loconsole, classe 2009 e tesserata con la Mediterraneo Sport Taranto, ha conquistato il titolo di campionessa italiana nei 100 rana, categoria Juniores, ai Campionati Italiani Estivi di categoria in corso nella piscina comunale di Chianciano Terme.

Loconsole ha fermato il cronometro a 1’09”98, chiudendo al primo posto ex aequo con Anna Balbis della Rari Nantes Imperia Ranieri. La giovane atleta ha brillato anche nei 200 rana, dove ha conquistato la medaglia d’argento con il tempo di 2’30”49, confermandosi tra le poche nuotatrici capaci di competere ad alto livello su entrambe le distanze.

Grande soddisfazione nello staff tecnico, con Claudia Corrente e Domenico Tagliente che hanno preparato l’atleta per questo importante appuntamento. “I risultati di Alessia confermano che il progetto avviato sta portando frutti – spiega Tagliente -. Ha dimostrato le sue potenzialità e ha acquisito maggiore consapevolezza. La strada è quella giusta, ma c’è ancora tanto lavoro per raggiungere il nuoto di alto livello”.

Anche il direttore sportivo Massimo Donadei sottolinea l’importanza di questo risultato: “Due gare e due podi sono dimostrazione di determinazione e talento. Siamo orgogliosi e consapevoli della responsabilità di accompagnare Alessia nel suo percorso di crescita”.

La Mediterraneo Sport Taranto ha ottenuto buoni risultati anche con gli altri atleti in gara. Miriam Giannetti, all’esordio nazionale, ha chiuso una stagione positiva; Francesco Acquaviva ha affrontato alcune difficoltà fisiche; Kevin Antonelli è 18° nei 50 rana e conferma il suo miglior tempo nei 100 rana; Fabio Stragapede 17° nei 200 rana; Michael Vitali si conferma ottimo velocista in più stili; il capitano Samuele Congia ottiene buoni riscontri nei 50 farfalla e 100 stile e il 4° posto nazionale nei 50 stile libero.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Heraclea, Mario Ciampi è il nuovo Club Manager

11 Agosto 2025 Flavio Insalata

Lecce, Esposito al Melbourne Victory in prestito con diritto di riscatto e controriscatto

11 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Audace Cerignola, Maiuri: “Questa gara sia un punto di partenza”

11 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Cuppone uomo di Coppa: il suo gol regala al Cerignola la sfida al Verona

11 Agosto 2025 Antonio Specchio

Foggia, vicinissimo il giovane Castorri per il centrocampo

10 Agosto 2025 Flavio Insalata

Europei U20, Disabato argento e record italiano nella 10 km di marcia

10 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Heraclea, Mario Ciampi è il nuovo Club Manager

11 Agosto 2025 Flavio Insalata

Volley C/F, Joy Volley: Federica Tassi resta in posto 2

11 Agosto 2025 Redazione

Lecce, Esposito al Melbourne Victory in prestito con diritto di riscatto e controriscatto

11 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Sicurezza lavoro in agricoltura: “Normativa inadeguata, serve revisione”

11 Agosto 2025 Redazione