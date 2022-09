Manca poco ormai allo start di “Dominate the water – Race Taranto”, gara di nuoto in acque libere, organizzata dalla Mediterraneo Sport Taranto, in programma i prossimi 10 e 11 settembre. “Dominate the Water – Race Taranto” rientra nei grandi eventi sportivi 2022 della Regione Puglia, Assessorato Regionale allo Sport.

Venerdì 9 settembre 2022, alle 18.30, nel Castello Aragonese di Taranto si svolgerà la cerimonia di inaugurazione del villaggio atleti che sarà allestito all’interno dello stesso Castello. Grazie alla collaborazione e alla disponibilità del Comando Militare Marittimo Sud, lo staff organizzativo e gli atleti di “Dominate the water” saranno ospitati in un monumento di grande valore storico, gestito dalla Marina Militare che ne ha saputo valorizzare e promuovere la bellezza e il valore artistico e culturale.

Il simbolico taglio del nastro avverrà alla presenza del campione olimpico e campione del mondo di nuoto Gregorio Paltrinieri, ideatore di “Dominate the water”, circuito nazionale di nuoto di fondo in acque libere con una forte vocazione ecosostenibile e una particolare attenzione alla promozione dei territori toccati dal circuito (dopo Taranto toccherà a Stintino/Asinara e Positano). Interverranno anche il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci; il comandante di Marina Sud, Ammiraglio di squadra Salvatore Vitiello; la direttrice del Museo MarTA, Eva Degl’Innocenti. Alla cerimonia inaugurale e all’apertura degli stand seguirà “Apulia drink & food” in collaborazione con Confagricoltura e le aziende del territorio.