Benedetta Pilato supera agevolmente i preliminari dei 50 rana agli Europei di nuoto del Foro Italico di Roma. La tarantina ha fatto segnare il secondo miglior tempo in assoluto, 29.93: in tutte batterie, meglio solo Arianna Castiglioni con 29.91. “Mi aspettavo qualcosa in più, ma in fin dei conti 29”9 ci sta, va bene così – ha dichiarato Benedetta a Sky Sport subito dopo la gara -. La stagione volge al termine e siamo tutti un po’ stanchi. Per noi, poi, è obbligatorio dare il massimo anche nelle batterie per fare meglio delle compagne di squadra, e questo ci stanca tanto”.