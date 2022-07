Nuoto: Benny Pilato oro anche agli Assoluti italiani

Benedetta Pilato “mondiale” anche agli Assoluti di nuoto di Ostia. Nei 100 rana, la tarantina, fresca del titolo iridato di Budapest, vince in rimonta la medaglia d’oro in 1’06″07. “Ho fatto fatica, avevo gareggiato venerdì e più o meno ero sulla stessa linea – racconta la diciassettenne tarantina allenata da Vito D’Onghia per il CC Aniene, primatista mondiale dei 50 -. Sono contenta del lavoro svolto sin qui e mi fa piacere del ritorno di Martina Carraro perchè siamo amiche e ci stimoliamo a vicenda”.