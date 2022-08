Numerosa partecipazione per la seconda edizione di PuliAMO la spiaggia di Policoro 

POLICORO (MT) – L’Associazione Enzo Gallitelli con la collaborazione degli amici Tonia Satriano, Tonia Orlando e dell’Associazione Viviamo Insieme ODV (Associazione di Familiari e Amici di Ragazzi Speciali) ha organizzato, nella giornanta di ieri sabato 20 agosto, la seconda edizione dell’happening di pulizia della spiaggia pubblica di Policoro, iniziativa nata anche in ricordo di Enzo Gallitelli.

Quest’anno, l’appuntamento per la distribuzione degli ausili per la raccolta dei rifiuti è stato il lido Tropicana. I tratti di spiaggia interessati dalla pulizia sono stati quelli adiacenti la struttura del Tropicana.

I volontari, che quest’anno hanno raccolto davvero una quantità notevole di rifiuti, hanno trovato di tutto: dagli immancabili mozziconi di sigarette ai tappi di bottiglie, preservativi, mascherine, sedie di plastica, bottiglie di vetro, fazzoletti e un palo di un ombrellone da spiaggia abbandonato. In sintesi mancato rispetto della natura con una fortissima presenza di plastica in ogni forma.

“Siamo rimasti impressionati dalla passione, dall’impegno e dalla partecipazione dei ragazzi che hanno partecipato al nostro evento – commenta il Presidente dell’Associazione, Benedetto Gallitelli – Instancabili nel raccogliere i rifiuti non si sono davvero risparmiati sotto il sole della spiaggia di Policoro. Ma il momento più bello è stato vedere la gioia sui loro volti quando abbiamo annunciato il momento gelato per tutti a fine raccolta. È nostra intenzione continuare a stimolare con iniziative come questa giovani e giovanissimi verso il rispetto del territorio e dell’ambiente che ci circondano perché la natura e la nostra Terra sono un bene troppo prezioso per noi e per le future generazioni”.